Собянин начнет готовить себе преемника через год, считают в Совфеде

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Сергей Собянин, одержавший победу на выборах мэра Москвы, примерно через год начнет подготовку себе преемника на этом посту, заявил первый замглавы комитета Совфеда по федеративному устройству и региональной политике Степан Киричук.
"Где-то через год Собянин начнет готовить своего преемника", — сказал Киричук РИА Новости в понедельник, рассуждая о возможных планах мэра Москвы.
Сенатор не сомневается, что Собянин последовательно будет реализовывать все запланированные проекты по развитию российской столицы.
"Я Сергея Семеновича знаю лично по работе в Тюменской области. Это человек, который будет работать эффективно весь свой срок. Он нацелен на достижение результатов, на реализацию запланированных проектов по развитию Москвы",- заявил Киричук.
Подробнее о едином дне голосования в России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>