Собянин начнет готовить себе преемника через год, считают в Совфеде

Мэр Москвы Сергей Собянин в единый день голосования на избирательном участке в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в единый день голосования на избирательном участке в Москве

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Сергей Собянин, одержавший победу на выборах мэра Москвы, примерно через год начнет подготовку себе преемника на этом посту, заявил первый замглавы комитета Совфеда по федеративному устройству и региональной политике Степан Киричук.

Выборы мэра Москвы прошли в минувшее воскресенье. По данным Мосгоризбиркома, после обработки 99% протоколов явка избирателей на выборах мэра в Москве составила 30,89%, действующий мэр города Сергей Собянин набирает 70,02% голосов. По завершении голосования в воскресенье Собянин напомнил, что в соответствии с федеральным законом предстоящий срок будет последним для него на данном посту, поэтому "придется пахать больше, чем предыдущие, сделать гораздо больше, чем за предыдущее пять лет".

"Где-то через год Собянин начнет готовить своего преемника", — сказал Киричук РИА Новости в понедельник, рассуждая о возможных планах мэра Москвы.

Сенатор не сомневается, что Собянин последовательно будет реализовывать все запланированные проекты по развитию российской столицы.

"Я Сергея Семеновича знаю лично по работе в Тюменской области. Это человек, который будет работать эффективно весь свой срок. Он нацелен на достижение результатов, на реализацию запланированных проектов по развитию Москвы",- заявил Киричук.

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