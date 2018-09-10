Единый день голосования прошел в правовом русле, заявили наблюдатели

Избиратели в кабинках в единый день голосования на избирательном участке

Избиратели в кабинках в единый день голосования на избирательном участке

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Единый день голосования 9 сентября прошёл в правовом русле, количество сообщений о возможных нарушениях было ниже, чем в прошлом году, заявил в понедельник федеральный координатор Ассоциации независимых наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" (НОМ) Роман Коломойцев.

В воскресенье прошли прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов Федерации и около 5 тысяч выборов в органы местного самоуправления. Второй тур должен пройти в четырех субъектах РФ.

"Выборы в целом прошли в правовом русле под пристальным наблюдением. Количество сообщений о нарушениях ниже, чем в прошлом году", — сказал Коломойцев журналистам.

По его словам, многие сообщения, полученные наблюдателями, являлись рассуждениями "политологического характера" и не содержали сведений о нарушении закона.

По словам другого федерального координатора НОМ Елены Бабченковой, на карту нарушений НОМ в единый день голосования поступило 439 сообщений о возможных нарушениях, при этом 222 сообщения оказались ложными.

"В общей сложности за всю избирательную кампанию было получено 861 сообщение, из них 429 были признаны недостоверными, а в 180 случаях проблема была решена", — заявила она.

По словам представителей НОМ, большинство обращений в единый день голосования касались организации видеонаблюдения.