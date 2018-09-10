Члены Центральной избирательной комиссии РФ в информационном центре ЦИК России в единый день голосования. 9 сентября 2018

Члены Центральной избирательной комиссии РФ в информационном центре ЦИК России в единый день голосования. 9 сентября 2018

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Изо всех избирательных кампаний, которые проводил ЦИК сегодняшнего состава, — это самая чистая кампания на сегодняшний день, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Из всех кампаний, которые мы (ЦИК этого состава — ред.) проводили, — это самая-самая-самая адекватная, чистая, качественная кампания на сейчас",- сказала она журналистам.

По словам главы ЦИК, постепенно набиралась качественная база, которая позволила перейти на новый уровень и в корректности процедур, и в самостоятельности комиссий, в умении противостоять разного рода административному давлению, умении быстро и оперативно на новом высокотехнологичном уровне работать.

"Первое самое главное отличие, чего никогда не было — это то, что мы наблюдали на протяжении этих суток здесь, на этих плазмах, в онлайн-режиме, как явка шла, и вы ее все видели. Это исключало любые возможности что-то подкорректировать. Это максимальный уровень прозрачности",- добавила Памфилова.

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