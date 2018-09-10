Александр Усс продолжит работу над большими проектами

КРАСНОЯРСК, 10 сен — РИА Новости. Избранный губернатором Красноярского края Александр Усс заявил, что продолжит работать над большими проектами.

По информации краевого избиркома, Усс на выборах губернатора Красноярского края набрал 60,19% голосов избирателей, его соперники Александр Лымпио ("Справедливая Россия") и Егор Бондаренко (ЛДПР) набрали 23,34% и 12,32% голосов соответственно. Явка составила 28,94%.

"На прошлой неделе еще назначил заседание президиума правительства. В повестке конкретные текущие вопросы – итоги северного завоза, ход уборочной и ряд тем социального плана. Что касается наших больших планов, они хорошо известны. Я излагал их в своих выступлениях, интервью. Мои идеи по будущему края, города не были абстрактными. Именно над их реализацией я буду работать", — сказал Усс журналистам.

В декабре 2017 года Усс заявил о возможности создания Енисейской экономической зоны на территории Красноярского края и соседних Тувы и Хакасии, руководство которых поддержало эту идею. При этом речь идет не об административном объединении, а о налаживании межрегионального экономического взаимодействия.

В феврале 2018 года после визита президента РФ Владимира Путина в Красноярск Усс сообщил, что глава государства поддержал планы создания Енисейской экономической зоны. Суммарные инвестиции в проект оцениваются в 500 миллиардов рублей.

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