Памфилова рассказала о снижении числа обращений в адрес избиркомов

Предварительные результаты выборов в регионах России на инфоэкранах в Информационном центре ЦИК России. 9 сентября 2018

Предварительные результаты выборов в регионах России на инфоэкранах в Информационном центре ЦИК России. 9 сентября 2018

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В ЦИК России отмечают снижение обращений в адрес избирательных комиссий на прошедших региональных выборах, по сравнению с 2017 годом их стало на 20% меньше, сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

"Наблюдается существенное снижение обращений в адрес комиссий",- сказала она в информцентре Центризбиркома.

По ее словам, таких обращений стало на 20% меньше по сравнению с 2017 годом.

"Надо признаться, что шаг за шагом качество работы избирательных комиссий улучшается. Факты свидетельствуют об этом", — ответила глава ведомства.

"Если говорить о жалобах на работу комиссий — здесь вообще снижение даже на порядок. Хотя понятно, что до идеала далеко, стремиться к нему надо, полностью исключить нарушения на таких масштабных выборах невозможно",- добавила Памфилова.

Глава Центризбиркома также сообщила, что за время работы "горячей линии" в ЦИК России поступило порядка 25 тысяч вызовов.

"Из них операторами обработано 5800 звонков, остальные обработаны автоматически… Здесь также мы отмечаем, что количество жалоб на комиссии сократилось в три раза",- добавила глава комиссии.

Она рассказала, что с помощью смс-сообщений были проинформированы все 920 тысяч избирателей, подавшие заявления о включении в списки избирателей по месту нахождения.