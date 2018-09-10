Итоги выборов демонстрируют ресурс доверия россиян, заявил Путин

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Итоги прошедших в минувшее воскресенье выборов демонстрируют ресурс доверия населения страны, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин, завершая президиум госсовета во Владивостоке, отметил, что избирательная кампания в России прошла достойно.

"Как в таких случаях принято говорить — и я скажу это с полным основанием для вновь избранных руководителей регионов, для депутатов — это, конечно, такой серьезный шаг в жизни, в карьере и это, конечно, ресурс доверия от наших граждан на развитие регионов, муниципалитетов, страны в целом. Хочу вам всем пожелать удачи", — сказал Путин.