Второй тур выборов главы Хабаровского края планируется 23 сентября

Предварительные результаты выборов в регионах России на инфоэкранах в Информационном центре ЦИК России. 9 сентября 2018

Предварительные результаты выборов в регионах России на инфоэкранах в Информационном центре ЦИК России. 9 сентября 2018

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Второй тур губернаторских выборов в Хабаровском крае, где по итогам голосования лидируют действующий губернатор Вячеслав Шпорт и кандидат от ЛДПР Сергей Фургал, набравшие практически одинаковое число голосов, планируется провести 23 сентября, дата будет назначена в четверг, сообщил зампредседателя избиркома Хабаровского края Василий Агуленко.

"Последние документы (от участковых избирательных комиссий) поступят 13 числа утром, и 13 в обед мы проводим заседание избирательной комиссии, на котором проведем итоги и назначим дату голосования на 23 сентября", — сказал Агуленко в понедельник в ходе прямого включения в ЦИК.

Он отметил, что с Минфином решается вопрос с финансированием.

"Все под контролем, и думаю, что 23 сентября повторное голосование пройдёт в соответствии с требованиями и закона", — добавил он.

В единый день голосования в Хабаровском крае проходили выборы губернатора. После подсчета 100% бюллетеней никто из кандидатов не набрал 50%. Два кандидата – Сергей Фургал от ЛДПР и действующий губернатор Вячеслав Шпорт от "Единой России" набрали почти равное количество голосов — 35,81% и 35,62% соответственно. Разница составляет 0,19%. Они выходят во второй тур выборов.