МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. На выборах в заксобрания 14 партий получили депутатские мандаты, больше всего мест в парламентах регионов досталось "Единой России" — 472, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
Еще 10 мандатов получили самовыдвиженцы. Всего замещено 788 депутатских мандатов.
В этом году в единый день голосования 9 сентября прошли прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. В этот же день избирались главы четырех столиц субъектов РФ — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Всего на единый день голосования в этом году было назначено почти пять тысяч избирательных кампаний разного уровня.
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