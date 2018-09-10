МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. На выборах в заксобрания 14 партий получили депутатские мандаты, больше всего мест в парламентах регионов досталось "Единой России" — 472, свидетельствуют данные ЦИК РФ.

По предварительным данным ЦИК, 14 партий получили мандаты на выборах в заксобрания. Это "Единая Россия" — 472 места, КПРФ — 160, "Справедливая Россия"- 50, ЛДПР — 73, "Коммунисты России" — 6, "Патриоты России" — 4, " Гражданская платформа" — 4, Партия пенсионеров — 3, КПСС — 1, Партия пенсионеров России — 1, партия Роста — 1, "Родина" — 1, партия "Дело" — 1, партия "Зеленые" — 1.

Еще 10 мандатов получили самовыдвиженцы. Всего замещено 788 депутатских мандатов.

В этом году в единый день голосования 9 сентября прошли прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. В этот же день избирались главы четырех столиц субъектов РФ — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Всего на единый день голосования в этом году было назначено почти пять тысяч избирательных кампаний разного уровня.

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