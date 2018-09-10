Памфилова отметила важность достоверного отражения явки в протоколах

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что в явке на прошедших в единый день голосования выборах важны не столько показатели, сколько ее адекватное, точное и достоверное отражение в протоколах.

"Самое главное, независимо от того, какая будет явка, — чтобы она была адекватно, точно, достоверно отражена в протоколах по итогам голосования. Этого мы добиваемся, я надеюсь, что наши усилия не пропали даром",- сказала Памфилова в Центризбиркоме.

В единый день голосования 9 сентября прошли прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов Федерации и около 5 тысяч выборов в органы местного самоуправления.