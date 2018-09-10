Путин заявил, что в ходе выборов 9 сентября были шероховатости

Президент РФ Владимир Путин в единый день голосования на избирательном участке в здании Российской академии наук

Президент РФ Владимир Путин в единый день голосования на избирательном участке в здании Российской академии наук

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Шероховатости в ходе прошедших выборов в воскресенье, 9 сентября, были, с ними будут разбираться соответствующие органы, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Наверняка шероховатости какие-то были, с этим, безусловно, нужно разбираться, и будем это делать", — сказал Путин в ходе заседания президиума Госсовета в понедельник.

В единый день голосования 9 сентября прошли прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов Федерации и около 5 тысяч выборов в органы местного самоуправления. Второй тур должен пройти в четырех субъектах РФ.