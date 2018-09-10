Путин назвал второй тур выборов в регионах нормальной практикой

Президент РФ Владимир Путин во время голосования на выборах мэра Москвы на избирательном участке в здании Российской академии наук

Президент РФ Владимир Путин во время голосования на выборах мэра Москвы на избирательном участке в здании Российской академии наук

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Второй тур на выборах в ряде регионов России — это нормальная практика, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин.

"В некоторых регионах, в том числе и здесь, на Дальнем Востоке, предстоит второй тур — абсолютно нормальное явление, нормальное дело. И уверен, что и этот этап будет завершен в ближайшее время", — сказал Путин, завершая президиум госсовета во Владивостоке.

В единый день голосования 9 сентября прошли прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов Федерации и около 5 тысяч выборов в органы местного самоуправления. Второй тур должен пройти в четырех субъектах РФ.