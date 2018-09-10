Путин поблагодарил россиян за активное участие в выборах

Итоги единого дня голосования в 2018 году (405)

Президент РФ Владимир Путин во время голосования на выборах мэра Москвы

Президент РФ Владимир Путин во время голосования на выборах мэра Москвы

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил россиян за активное участие в состоявшихся выборах и проявление гражданской позиции.

"Сейчас только что прошла избирательная кампания, хочу от вашего имени поблагодарить избирателей России за активное участие в этой избирательной кампании, за проявление своей гражданской позиции", — сказал Путин.

В единый день голосования 9 сентября прошли прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов Федерации и около 5 тысяч выборов в органы местного самоуправления.