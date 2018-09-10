Памфилова отметила прогресс в вопросе проведения избирательных кампаний

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова, подводя итоги выборов 9 сентября, заявила, что даже с учетом того, что какие-то нарушения еще могут быть выявлены, сделан существенный шаг вперед в вопросе чистоты избирательных кампаний.

"Даже с учетом того, что еще могут поступать какие-то обращения, еще могут быть выявлены какие-то нарушения, действительно, существенный шаг вперед в вопросе проведения, чистоты кампании", — сказала Памфилова в понедельник, подводя итоги единого дня голосования.

В единый день голосования 9 сентября прошли прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов Федерации и около 5 тысяч выборов в органы местного самоуправления.