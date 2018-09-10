Явка на выборах орловского губернатора составила 57,77%

Итоги единого дня голосования в 2018 году (388)

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 сен — РИА Новости. Явка на выборах губернатора Орловской области составила 57,77%, что ниже аналогичного показателя 2014 года, сообщила РИА Новости представитель облизбиркома.

"Явка на досрочных выборах губернатора составила 57,77%", — сказала собеседница.

На выборах губернатора в 2014 году явка составила 62,65%.

Жители Орловской области 9 сентября выбирали губернатора региона. По данным после обработки 100% бюллетеней за и.о. губернатора коммуниста Андрея Клычкова проголосовали 83,55% избирателей. Представитель "Справедливой России" Руслан Перелыгин набрал 4,84%, кандидат от партии "Родина" Евгений Алехин — 3,99%, кандидат от "Патриотов России" Елена Крачнакова — 2,78%, кандидат от ЛДПР Андрей Куцын — 2,91%.

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