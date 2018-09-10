ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сен — РИА Новости. Выборы в Свердловской области прошли без нарушений, способных повлиять на их результаты, заявил губернатор Евгений Куйвашев.

"Выборы в 15 муниципалитетах Среднего Урала в единый день голосования прошли на высоком организационном уровне и без нарушений, способных повлиять на результаты. Итоги этой кампании говорят об уверенной победе партии "Единая Россия", чьи кандидаты в целом по области заручились поддержкой 66,7% свердловчан. А в отдельных муниципалитетах за единороссов проголосовали от 80 до 95% избирателей", — приводятся в сообщении департамента информационной политики губернатора слова Куйвашева.

По его словам, в воскресенье завершился большой электоральный цикл, который стартовал еще в 2016 году. "В России и в Свердловской области произошло окончательное оформление вертикали власти, которой предстоит выполнить установки президента России Владимира Владимировича Путина по повышению качества жизни, развитию ключевых сфер жизни в нашей стране. Я хотел бы поблагодарить уральцев, которые вчера отложили дела, выполнили свой гражданский долг, пришли на избирательные участки и отдали свои голоса за будущее своего города или села", — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что особое внимание было приковано к выборам в екатеринбургскую городскую думу.

"Оно и понятно: от того, будет ли в уральской столице сформирована эффективная команда, во многом зависит будущее всего региона. Партия президента России и здесь показала достаточно серьезный результат. Уверен, дума нового созыва, куда избраны неравнодушные к судьбе родного города люди, энергично возьмется за самые смелые, амбициозные планы развития. Будет работать над тем, чтобы жить в областном центре становилось комфортнее. Правительство Свердловской области и я лично всегда готовы поддержать важные для городов инициативы, подставить нашим коллегам плечо. Обязательно будем вместе добиваться, чтобы ближайшая пятилетка стала временем прорыва для всех свердловских муниципалитетов", — заключил губернатор.

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