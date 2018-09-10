Памфилова поблагодарила избиркомы за проведение единого дня голосования

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова поблагодарила избиркомы и партии за проведение единого дня голосования 9 сентября, а также россиян, которые пришли на участки.

"Хочу сердечно поблагодарить наших коллег — выдержали и не позволили повлиять на итоги выборов никаким попыткам с чьей бы то ни было стороны. И выиграл избиратель России, все люди, которые не поленились. Всем огромное спасибо", — сказала Памфилова в информцентре ЦИК.

Она добавила, что все партии вели себя цивилизованно, комиссии сработали профессионально.

В единый день голосования 9 сентября прошли прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов Федерации и около 5 тысяч выборов в органы местного самоуправления.