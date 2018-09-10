МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Средняя явка на довыборах в Госдуму составила порядка 30%, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.

"Средняя явка по семи одномандатным округам составила порядка 30%, что соответствует явке на дополнительных выборах в Госдуму в прошлом году", — сказала Памфилова в информцентре ЦИК.

В этом году в единый день голосования 9 сентября прошли прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ. Всего в этом день состоялись около 5 тысяч кампаний различного уровня. Также были назначены дополнительные выборы в Госдуму седьмого созыва в семи одномандатных округах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными; такие довыборы затронули шесть регионов.