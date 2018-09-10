МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Второй тур выборов в ряде регионов России обусловлен тем, что врио губернаторов не были готовы к выборам и не проводили избирательную кампанию на должном уровне, и этот факт является особенностью именно этих выборов, считает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.
"Врио губернаторов были не готовы к выборам и не проводили кампанию на должном уровне. Пожалуй, это новелла нынешней кампании", — сказал Мухин, комментируя итоги выборов.
Мухин также не стал комментировать, как будут развиваться события на московской политической арене в связи с заявлением мэра столицы Сергея Собянина, лидирующего на выборах, о том, что он идет на последний срок.
"Давайте не будем загадывать, он только что избрался. Пока рано говорить о том, как будут развиваться события", — сказал собеседник агентства.
Собянин, который на выборах столичного градоначальника набирает большинство голосов, заявил, что он идет на последний срок, во время которого пообещал работать еще больше, чем в предыдущие годы.
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