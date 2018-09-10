МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Второй тур выборов в ряде регионов России обусловлен тем, что врио губернаторов не были готовы к выборам и не проводили избирательную кампанию на должном уровне, и этот факт является особенностью именно этих выборов, считает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

В единый день голосования 9 сентября прошли прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов Федерации и около 5 тысяч выборов в органы местного самоуправления. В двух регионах — Хабаровском крае и Приморье — будет второй тур, еще в паре регионов его возможность не исключается. На губернаторских выборах в РФ применяется мажоритарная избирательная система, когда для победы кандидату необходимо набрать 50% + 1 голос.

"Врио губернаторов были не готовы к выборам и не проводили кампанию на должном уровне. Пожалуй, это новелла нынешней кампании", — сказал Мухин, комментируя итоги выборов.

Он отметил, что на его памяти вторых туров на губернаторских выборах не было.

Мухин также не стал комментировать, как будут развиваться события на московской политической арене в связи с заявлением мэра столицы Сергея Собянина, лидирующего на выборах, о том, что он идет на последний срок.

"Давайте не будем загадывать, он только что избрался. Пока рано говорить о том, как будут развиваться события", — сказал собеседник агентства.

Собянин, который на выборах столичного градоначальника набирает большинство голосов, заявил, что он идет на последний срок, во время которого пообещал работать еще больше, чем в предыдущие годы.

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