Врио губернатора Самарской области Азаров побеждает на выборах

МОСКВА/САМАРА, 10 сен — РИА Новости. Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, представляющий "Единую Россию", побеждает на выборах главы региона с 72,63% голосов после обработки 100% протоколов, следует из данных онлайн-табло в ЦИК.
В сентябре 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы региона Николая Меркушкина, который написал заявление по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности губернатора стал Азаров, который с 2014 года был членом Совета Федерации от региона.
Досрочные выборы губернатора Самарской области прошли в единый день голосования 9 сентября. На территории региона работали 1783 участка, в списках избирателей – 2,4 миллиона человек. Явка, по предварительным данным, составила 48,05%.
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