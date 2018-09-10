Врио губернатора Самарской области Азаров побеждает на выборах

Итоги единого дня голосования в 2018 году (388)

МОСКВА/САМАРА, 10 сен — РИА Новости. Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, представляющий "Единую Россию", побеждает на выборах главы региона с 72,63% голосов после обработки 100% протоколов, следует из данных онлайн-табло в ЦИК.

Первый секретарь самарского обкома КПРФ, вице-спикер регионального парламента Алексей Лескин набирает 9,99%, заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Степанов (ЛДПР) — 5,73%, Виталий Кирсанов ("Коммунисты России") – 4,03%, лидер регионального отделения "Справедливой России", депутат областного парламента Михаил Маряхин – 2,62%, Галина Баранова (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) – 2,56%.

В сентябре 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы региона Николая Меркушкина, который написал заявление по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности губернатора стал Азаров, который с 2014 года был членом Совета Федерации от региона.

Досрочные выборы губернатора Самарской области прошли в единый день голосования 9 сентября. На территории региона работали 1783 участка, в списках избирателей – 2,4 миллиона человек. Явка, по предварительным данным, составила 48,05%.

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