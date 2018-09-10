Явка на выборах губернатора Владимирской области составила 32,96%

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 сен — РИА Новости. Явка на выборах губернатора Владимирской области и депутатов регионального Законодательного собрания составила 32,96%, что в 1,2 раза выше явки на выборах пять лет назад, сообщил региональный избирком.

"По состоянию на утро 10 сентября 2018 года обработано 100% протоколов участковых избирательных комиссий. Явка избирателей, по предварительным данным, составила 32,96%", — говорится в сообщении.

На выборах 2013 годa явка была 28,5%.

После обработки 100% протоколов действующий губернатор, кандидат от "Единой России" Светлана Орлова получила 36,42% голосов, обогнав кандидата от ЛДПР Владимира Сипягина (31,19%) на 5,23%. Кандидат от "Справедливой России" Сергей Бирюков получил 17,48% голосов, кандидат от "Патриотов России" Сергей Глумов — 6,81% голосов. Председатель регионального избиркома Вадим Минаев рассказал РИА Новости, что высока вероятность проведения второго тура 23 сентября, в котором примут участие Орлова и Сипягин. О проведении второго тура в четырех регионах, среди которых Владимирская область, сообщил и замглавы ЦИК России Николай Булаев.

На выборах депутата регионального заксобрания партия "Единая Россия" получила 29,57% голосов избирателей, КПРФ — 23,66% голосов, ЛДПР — 20,80%, "Справедливая Россия" — 10,2%, Коммунистическая партия социальной справедливости набрала 6,14%, а Российская партия пенсионеров за социальную справедливость и "Яблоко" не преодолели пятипроцентный барьер.