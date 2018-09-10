Представители шести партий прошли в ЗС Ростовской области

Предварительные результаты выборов в регионах России на инфоэкранах в Информационном центре ЦИК России. 9 сентября 2018

Предварительные результаты выборов в регионах России на инфоэкранах в Информационном центре ЦИК России. 9 сентября 2018

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 сен — РИА Новости. Представители шести партий получат места в новом созыве законодательного собрания Ростовской области против трех партий в предыдущем созыве, сообщил журналистам председатель избирательной комиссии региона Андрей Буров.

Выборы депутатов законодательного собрания Ростовской области состоялись в единый день голосования 9 сентября по смешанной системе: половина депутатов (30 человек) была избрана по пропорциональной системе, другая половина — по одномандатным округам.

Явка на выборах составила 45,4%. По пропорциональной системе 5-процентный барьер преодолели пять партий: "Единая Россия" получила 57% (21 место), КПРФ — 17,1% (пять мест), ЛДПР — 9,8% (два), "Справедливая Россия" — 7% (одно), а также "Коммунисты России" — 5% (одно место).

По одномандатным округам места в парламенте получили представители "Единой России" (25 мест), КПРФ — (три места), "Справедливой России" (одно место) и один представитель от "Партии роста".

"Таким образом, новый созыв у нас будет представлен шестью партиями. В предыдущем созыве было три партии, то есть в два раза партийное представительство донского парламента увеличено", — сказал Буров.

Всего в результате выборов "Единая Россия" получит 46 мест в областном парламенте, КПРФ — восемь мест, "Справедливая Россия" — два места, ЛДПР — два места, "Коммунисты России" — одно место и Партия роста — одно место.

По словам Бурова, было зафиксировано 10 обращений в избирком области. Ни по одному из них нарушений, которые могли бы повлиять на волеизъявление граждан, выявлено не было, уточнил он.

Выборы предыдущего, пятого созыва, проходили в сентябре 2013 года. Тогда большинство, 52 мандата, получила "Единая Россия", шесть — КПРФ, два — "Справедливая Россия".

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