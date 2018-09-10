Тарасенко прокомментировал итоги выборов в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, который в ходе выборов главы края набрал 46,56% голосов и теперь будет участвовать во втором туре выборов, назвал повторное голосование возможностью еще раз проговорить программу развития региона.

На губернаторских выборах в России применяется мажоритарная избирательная система, когда для победы кандидату необходимо набрать 50% + 1 голос. Тарасенко после подсчета 100% бюллетеней на выборах главы края получил 46,56% голосов избирателей, будет назначен второй тур голосования, куда также выйдет кандидат от КПРФ Андрей Ищенко – он набрал 26,63%.

"Почти половина избирателей, принявших участие в голосовании, отдали голоса в мою поддержку, в поддержку курса на развитие. Эти выборы прошли честно и открыто. Избирательная комиссия Приморского края не зафиксировала ни одного существенного нарушения, а это значит, что результат этих выборов полностью легитимен. От себя лично выражаю глубокую благодарность всем жителям нашего родного края, которые оказали мне доверие и отдали свои голоса в мою поддержку", — отметил Тарасенко в своем обращении, которое цитирует пресс-служба администрации края.

Он отметил, что для него было важно понять, одобряют ли приморцы его программу и курс.

"Результат говорит сам за себя — одобряют и очень многие… Считаю выход во второй тур голосования по выборам губернатора отличной возможностью еще раз проговорить со всеми жителями программу развития края", — отметил Тарасенко.

Он призвал всех жителей еще раз прийти на избирательные участки в день голосования и поблагодарил других кандидатов в губернаторы "за конкурентную и честную борьбу".

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