"Единая Россия" получила 64,4% голосов на выборах в парламент Кузбасса

Подсчет голосов на выборах в Единый день голосования

Подсчет голосов на выборах в Единый день голосования

КЕМЕРОВО, 10 сен — РИА Новости. По предварительным результатам обработки 100% протоколов, на выборах в Совет народных депутатов Кемеровской области побеждает партия "Единая Россия", получившая 64,4% голосов, свидетельствуют данные онлайн-табло в ЦИК.

Очередные выборы в региональный парламент прошли в единый день голосования, 9 сентября. Всего в новом, пятом созыве кузбасского законодательного собрания будет распределено 46 мест, половина из них — по одномандатным округам, вторая — по единым партийным спискам.

По данным ЦИК, на втором месте ЛДПР с 10,1% голосов, на третьем с минимальной разницей КПРФ — 10,03%. "Справедливая Россия" набрала 7,84%, "Патриоты России" — 5,48%.

Ранее глава региональной избирательной комиссии Петр Батырев пояснил, что для прохождения в новый состав облсовета партиям необходимо было набрать более 5% голосов (это примерно один мандат). Таким образом, в новом составе депутатского корпуса Кузбасса будет представлено сразу пять партий. В предыдущем, четвертом созыве было по одному представителю "Справедливой России" и ЛДПР, остальные — единороссы.

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