Политолог назвал второй тур на выборах главы Владимирской области сенсацией

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 сен – РИА Новости, Екатерина Абрамова. Владимирский политолог Евгений Полковников считает сенсацией, что действующий глава Владимирской области Светлана Орлова не набрала 50% на губернаторских выборах, в связи с чем в регионе пройдет второй тур, и считает причиной случившегося протестное голосование.

Во Владимирской области в воскресенье прошли выборы губернатора региона. После обработки 100% протоколов действующий губернатор, кандидат от "Единой России" Орлова получила 36,42% голосов, обогнав кандидата от ЛДПР Владимира Сипягина (31,19%) на 5,23%. Кандидат от "Справедливой России" Сергей Бирюков получил 17,48% голосов, кандидат от "Патриотов России" Сергей Глумов — 6,81% голосов. Председатель регионального избиркома Вадим Минаев рассказал РИА Новости, что высока вероятность проведения второго тура 23 сентября, в котором примут участие Орлова и Сипягин. О проведении второго тура в четырех регионах, среди которых Владимирская область, сообщил и замглавы ЦИК России Николай Булаев.

"Во Владимирской области произошла однозначная сенсация. Не помню, чтобы происходили такие казусы. Потому что поле под губернаторские выборы было зачищено… Теперь уже можно открыто говорить о слабой губернаторской кампании, формальной, шаблонной. На мой взгляд, это недоработка ее политтехнологов. Потому что при том раскладе, который был, привести ко второму туру — это надо было постараться", — заявил РИА Новости Полковников.

"Это чувствительный и очень негативный результат для губернатора и его команды", — добавил он.

По мнению политолога, к результатам выборов привело протестное голосование, в результате чего голоса получили кандидаты, которых можно назвать техническими.

"Даже кандидат от ЛДПР никакой полноценной губернаторской кампании не вел и участвовал, очевидно, не с целью победить", — заявил собеседник агентства.

Он напомнил, что в 2013 году, когда Орлова баллотировалась в губернаторы региона впервые, она получила 74,7% голосов избирателей, и это был "настоящий, живой процент".

"В 2013 году у народа от Орловой были большие ожидания. Она делала яркие шаги, увольняла чиновников во время совещаний. Людям это нравилось. Сейчас наступила, с одной стороны, неоправданность надежд, с другой стороны, накопился негатив в связи с коррупционными скандалами, нереализацией многих проектов. В целом социально-экономический застой в регионе. Много факторов. И против этих факторов никто из команды Орловой во время избирательной кампании не работал. Их ошибка в том, что не почувствовали все риски и не стали над ними работать", — полагает политолог.

По его словам, серьезную конкуренцию Орловой на выборах мог бы составить кандидат от ЛДПР журналист Максим Шевченко, но он не прошел муниципальный фильтр.

"Шевченко – яркая медийная личность, хотя и не местная, но при этом с достаточно жестким яркими заявлениями, очень понятными, очень хорошо ложащимися на федеральную повестку, да и на местную повестку. Тот негативный бэкграунд, который был у губернатора накоплен, он достаточно открыто и ярко вскрывал и о нем говорил", — сказал Полковников.

Отвечая на вопрос о прогнозах по результатам второго тура, эксперт не стал исключать, что "действующий губернатор должен победить". При этом, по его мнению, за две недели команда нынешнего главы области должна поработать над снижением негативных настроений в регионе. Однако Полковников полагает, что губернатор может и поменяться.

"За две недели очень сложно поменять тенденцию протестного голосования. Хотя, конечно, можно", — подытожил политолог.

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