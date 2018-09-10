РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Политика

Политолог назвал второй тур на выборах главы Владимирской области сенсацией

Сюжет:
Итоги единого дня голосования в 2018 году (388)
08302
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкРабота информационного центра ЦИК РФ. 9 сентября 2018Работа информационного центра ЦИК РФ. 9 сентября 2018
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 сен – РИА Новости, Екатерина Абрамова. Владимирский политолог Евгений Полковников считает сенсацией, что действующий глава Владимирской области Светлана Орлова не набрала 50% на губернаторских выборах, в связи с чем в регионе пройдет второй тур, и считает причиной случившегося протестное голосование.

Работа информационного центра ЦИК РФ. 9 сентября 2018
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Второй тур выборов глав регионов должен пройти в четырех субъектах
Во Владимирской области в воскресенье прошли выборы губернатора региона. После обработки 100% протоколов действующий губернатор, кандидат от "Единой России" Орлова получила 36,42% голосов, обогнав кандидата от ЛДПР Владимира Сипягина (31,19%) на 5,23%. Кандидат от "Справедливой России" Сергей Бирюков получил 17,48% голосов, кандидат от "Патриотов России" Сергей Глумов — 6,81% голосов. Председатель регионального избиркома Вадим Минаев рассказал РИА Новости, что высока вероятность проведения второго тура 23 сентября, в котором примут участие Орлова и Сипягин. О проведении второго тура в четырех регионах, среди которых Владимирская область, сообщил и замглавы ЦИК России Николай Булаев.

"Во Владимирской области произошла однозначная сенсация. Не помню, чтобы происходили такие казусы. Потому что поле под губернаторские выборы было зачищено… Теперь уже можно открыто говорить о слабой губернаторской кампании, формальной, шаблонной. На мой взгляд, это недоработка ее политтехнологов. Потому что при том раскладе, который был, привести ко второму туру — это надо было постараться", — заявил РИА Новости Полковников.

"Это чувствительный и очень негативный результат для губернатора и его команды", — добавил он.

По мнению политолога, к результатам выборов привело протестное голосование, в результате чего голоса получили кандидаты, которых можно назвать техническими.

"Даже кандидат от ЛДПР никакой полноценной губернаторской кампании не вел и участвовал, очевидно, не с целью победить", — заявил собеседник агентства.

Он напомнил, что в 2013 году, когда Орлова баллотировалась в губернаторы региона впервые, она получила 74,7% голосов избирателей, и это был "настоящий, живой процент".

"В 2013 году у народа от Орловой были большие ожидания. Она делала яркие шаги, увольняла чиновников во время совещаний. Людям это нравилось. Сейчас наступила, с одной стороны, неоправданность надежд, с другой стороны, накопился негатив в связи с коррупционными скандалами, нереализацией многих проектов. В целом социально-экономический застой в регионе. Много факторов. И против этих факторов никто из команды Орловой во время избирательной кампании не работал. Их ошибка в том, что не почувствовали все риски и не стали над ними работать", — полагает политолог.

Губернатор Владимирской области Светлана Орлова
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Орлова обогнала Сипягина по итогам выборов главы Владимирской области
По его словам, серьезную конкуренцию Орловой на выборах мог бы составить кандидат от ЛДПР журналист Максим Шевченко, но он не прошел муниципальный фильтр.

"Шевченко – яркая медийная личность, хотя и не местная, но при этом с достаточно жестким яркими заявлениями, очень понятными, очень хорошо ложащимися на федеральную повестку, да и на местную повестку. Тот негативный бэкграунд, который был у губернатора накоплен, он достаточно открыто и ярко вскрывал и о нем говорил", — сказал Полковников.

Отвечая на вопрос о прогнозах по результатам второго тура, эксперт не стал исключать, что "действующий губернатор должен победить". При этом, по его мнению, за две недели команда нынешнего главы области должна поработать над снижением негативных настроений в регионе. Однако Полковников полагает, что губернатор может и поменяться.

"За две недели очень сложно поменять тенденцию протестного голосования. Хотя, конечно, можно", — подытожил политолог.

Подробнее о едином дне голосования в России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>

Комментировать
Политика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена