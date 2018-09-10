Второй тур выборов глав регионов должен пройти в четырех субъектах

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Второй тур выборов глав регионов должен пройти в Хабаровском и Приморском краях, Хакасии и Владимирской области, оснований для ожидания второго тура в других регионах нет, сообщил РИА Новости замглавы ЦИК России Николай Булаев.

"Это Хабаровский край, республика Хакасия, Владимирская область и Приморский край. Объективная картина результатов голосования говорит о том, что второй тур в этих регионах — дело свершившееся. Но окончательное решение оформляется на заседании избирательных комиссий субъектов Российской Федерации", — сообщил Булаев РИА Новости, отвечая на вопрос о том, в каких регионах на выборах губернаторов состоится второй тур.

На просьбу уточнить, есть ли такая вероятность еще в каких-то субъектах РФ, замглавы ЦИК ответил: "В других регионах оснований для ожидания второго тура у нас нет".

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