Второй тур выборов глав регионов должен пройти в четырех субъектах

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Второй тур выборов глав регионов должен пройти в Хабаровском и Приморском краях, Хакасии и Владимирской области, оснований для ожидания второго тура в других регионах нет, сообщил РИА Новости замглавы ЦИК России Николай Булаев.
На просьбу уточнить, есть ли такая вероятность еще в каких-то субъектах РФ, замглавы ЦИК ответил: "В других регионах оснований для ожидания второго тура у нас нет".
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