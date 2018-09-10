Врио главы Кузбасса Цивилев побеждает на выборах с 81,29% голосов

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Врио главы Сергей Цивилев побеждает на губернаторских выборах с 81,29 % голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные онлайн-табло в ЦИК.

На втором месте идет Игорь Украинцев от ЛДПР с 4,99 %, на третьем — Владимир Карпов (КПРФ) с 4,95 %, далее идут Татьяна Протас ("Справедливая Россия") с 3,36%, Юрий Скворцов ("Патриоты России") с 2,3% и Елена Латышенко ("Партия Роста") с 1,38 % голосов.

Досрочные выборы губернатора Кузбасса были назначены на 9 сентября после отставки Амана Тулеева, руководившего регионом более 20 лет. Врио губернатора с 1 апреля стал Сергей Цивилев, который в марте прибыл в регион на должность заместителя главы по промышленности, транспорту и потребительскому рынку. В предвыборной гонке в итоге участвовали шесть кандидатов, пять из них получили менее 5% голосов.

Всего в единый день голосования на территории Кемеровской области работало 1673 избирательных участка, проходило 45 избирательных кампаний различного уровня, включая очередные выборы в региональный Совет народных депутатов и мэра Новокузнецка.

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