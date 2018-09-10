И.о. замгубернатора Нижегородской области победил на довыборах в Госдуму

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен — РИА Новости. Исполняющий обязанности заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский лидирует на дополнительных выборах депутата Государственной думы РФ по 129-му одномандатному избирательному округу, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии региона Оксана Кислицына.

Довыборы в Госдуму по 129-му округу проходили в единый день голосования 9 сентября. Они были назначены в связи с тем, что Владимир Панов, выигравший выборы в этом округе в 2016 году, в январе 2018 года стал главой Нижнего Новгорода и досрочно сложил полномочия депутата Государственной думы.

"После обработки 100% бюллетеней Дмитрий Сватковский, выдвинутый партией "Единая Россия", получает 47,34% голосов, Николай Рябов (КПРФ) – 22,32% голосов, Татьяна Гриневич — 10,78% голосов избирателей", — заявила Кислицына.

По ее словам, явка на довыборах депутата Госдумы в Нижегородской области составила 35,5%.

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