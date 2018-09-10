КОИБы на выборах мэра Москвы работали исправно, заявили в Мосгоризбиркоме

Избирательница в единый день голосования на избирательном участке в Москве

Избирательница в единый день голосования на избирательном участке в Москве

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы) и система видеонаблюдения работали исправно на выборах мэра Москвы, заявил журналистам первый зампредседателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов в понедельник.

"Техника нас не подвела, работала без сбоев, жалоб в Мосгоризбирком не поступало на системы видеонаблюдения, и на КОИБы, и на видеонаблюдение", — сказал Ермолов.

Он отметил, что были отдельные обращения на горячую линию, специалисты выезжали, давали разъяснения.

"Но так, чтобы работа КОИБов повлияла на ход голосования, ни на одном избирательном участке таких ситуаций не было", — сказал он.

Выборы мэра Москвы прошли в минувшее воскресенье. Кандидатами на выборах мэра Москвы являлись действующий глава столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ и бывший владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан". По итогам обработки 99% протоколов Собянин набирает 70,02% голосов.

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