КОИБы на выборах мэра Москвы работали исправно, заявили в Мосгоризбиркоме

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы) и система видеонаблюдения работали исправно на выборах мэра Москвы, заявил журналистам первый зампредседателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов в понедельник.
Он отметил, что были отдельные обращения на горячую линию, специалисты выезжали, давали разъяснения.
"Но так, чтобы работа КОИБов повлияла на ход голосования, ни на одном избирательном участке таких ситуаций не было", — сказал он.
Выборы мэра Москвы прошли в минувшее воскресенье. Кандидатами на выборах мэра Москвы являлись действующий глава столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ и бывший владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан". По итогам обработки 99% протоколов Собянин набирает 70,02% голосов.
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