Действующий глава Хакасии Зимин уступил Коновалову на выборах более 10%

Единый день голосования в 2018 году (351)

КРАСНОЯРСК, 10 сен — РИА Новости. Действующий глава Хакасии Виктор Зимин ("Единая Россия") набрал 33,42% голосов, таким образом он уступает более 10% кандидату от КПРФ Валентину Коновалову, набравшему 44,81%, свидетельствуют данные онлайн-табло в ЦИК после подсчета 100% протоколов.

По данным ЦИК, Александр Мяхар ("Партия роста") получает 6,61%, Андрей Филягин от СР — 11,23%.

Согласно данным, никто из кандидатов не смог преодолеть 50% барьер.

Зимин возглавляет регион с января 2009 года, был переизбран в 2013 году.

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