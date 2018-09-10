Действующий глава Хакасии Зимин уступил Коновалову на выборах более 10%

КРАСНОЯРСК, 10 сен — РИА Новости. Действующий глава Хакасии Виктор Зимин ("Единая Россия") набрал 33,42% голосов, таким образом он уступает более 10% кандидату от КПРФ Валентину Коновалову, набравшему 44,81%, свидетельствуют данные онлайн-табло в ЦИК после подсчета 100% протоколов.
Согласно данным, никто из кандидатов не смог преодолеть 50% барьер.
Зимин возглавляет регион с января 2009 года, был переизбран в 2013 году.
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