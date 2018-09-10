ЕР побеждает на выборах депутатов Ивановской облдумы

Единый день голосования в 2018 году (351)

Урны в единый день голосования на избирательном участке в Иваново

Урны в единый день голосования на избирательном участке в Иваново

БРЯНСК, 10 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия", по предварительным данным, побеждает на выборах депутатов Ивановской облдумы с 34,14% голосов избирателей после обработки 100% протоколов, следует из данных областной избирательной комиссии Ивановской области.

КПРФ набирает 26,92%, ЛДПР – 16,33%, Справедливая Россия – 8,22%, "Партия пенсионеров"– 4,45%, "Коммунисты России" — 3,40%, КПСС – 1,97%, Партия "Родина" — 0,92%.

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