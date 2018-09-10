Усс победил на выборах главы Красноярского края с 60,19% голосов

Единый день голосования в 2018 году (351)

КРАСНОЯРСК, 10 сен — РИА Новости. Врио главы Красноярского края Александр Усс выиграл на выборах губернатора региона после обработки 100% протоколов, сообщил журналистам председатель краевой избирательной комиссии Алексей Подушкин.

Усс набрал 60,19% голосов избирателей, Александр Лымпио ("Справедливая Россия") —12,32 % голосов, Егор Бондаренко (ЛДПР) — 23,34% голосов. Явка составила 28,94%.

Красноярское отделение КПРФ ранее заявило об отказе от участия в выборах. Представитель "Патриотов России" Иван Серебряков не смог представить нужное количество подписей и необходимые документы.

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