Усс победил на выборах главы Красноярского края с 60,19% голосов

КРАСНОЯРСК, 10 сен — РИА Новости. Врио главы Красноярского края Александр Усс выиграл на выборах губернатора региона после обработки 100% протоколов, сообщил журналистам председатель краевой избирательной комиссии Алексей Подушкин.
Красноярское отделение КПРФ ранее заявило об отказе от участия в выборах. Представитель "Патриотов России" Иван Серебряков не смог представить нужное количество подписей и необходимые документы.
Подробнее о едином дне голосования в России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>