Во Владимирской области, скорее всего, пройдет второй тур губернаторов

Единый день голосования в 2018 году (351)

Предварительные результаты выборов в регионах России на инфоэкранах в Информационном центре ЦИК России. 9 сентября 2018

Предварительные результаты выборов в регионах России на инфоэкранах в Информационном центре ЦИК России. 9 сентября 2018

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 сен — РИА Новости. Второй тур выборов губернатора с высокой вероятностью пройдет во Владимирской области, потому что никто из кандидатов не набрал более 50% голосов, сообщил РИА Новости понедельник председатель регионального избиркома Вадим Минаев.

"Данные (об итогах выборов — ред.) предварительные, потому что протокол до сих пор не подписан. В соответствии с законом, второй тур назначается том случае, если ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов… Скажем так, высока вероятность второго тура. По закону мы должны через две недели его провести, 23 сентября", — сказал Минаев.

Он также отметил, что, по закону, если один из кандидатов откажется идти на второй тур, его право участия перейдет к следующему за ним по числу набранных голосов кандидату.

Во Владимирской области в воскресенье прошли выборы губернатора региона. После обработки 100% протоколов действующий губернатор, кандидат от "Единой России" Светлана Орлова получила 36,42% голосов, обогнав кандидата от ЛДПР Владимира Сипягина (31,19%) на 5,23%. Кандидат от "Справедливой России" Сергей Бирюков получил 17,48% голосов, кандидат от "Патриотов России" Сергей Глумов — 6,81% голосов.

На выборах в 2013 году Орлова получила 74,7% голосов избирателей.

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