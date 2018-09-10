Во Владимирской области, скорее всего, пройдет второй тур губернаторов

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 сен — РИА Новости. Второй тур выборов губернатора с высокой вероятностью пройдет во Владимирской области, потому что никто из кандидатов не набрал более 50% голосов, сообщил РИА Новости понедельник председатель регионального избиркома Вадим Минаев.
Он также отметил, что, по закону, если один из кандидатов откажется идти на второй тур, его право участия перейдет к следующему за ним по числу набранных голосов кандидату.
Во Владимирской области в воскресенье прошли выборы губернатора региона. После обработки 100% протоколов действующий губернатор, кандидат от "Единой России" Светлана Орлова получила 36,42% голосов, обогнав кандидата от ЛДПР Владимира Сипягина (31,19%) на 5,23%. Кандидат от "Справедливой России" Сергей Бирюков получил 17,48% голосов, кандидат от "Патриотов России" Сергей Глумов — 6,81% голосов.
На выборах в 2013 году Орлова получила 74,7% голосов избирателей.
Подробнее о едином дне голосования в России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>