Действующий мэр Абакана Буланкин лидирует на выборах

Единый день голосования в 2018 году (351)

КРАСНОЯРСК, 10 сен — РИА Новости. Николай Буланкин ("Единая Россия"), действующий глава столицы Хакасии Абакана, по предварительным итогам голосования, побеждает на выборах за кресло мэра, набрав 77,63% голосов; на втором месте — кандидат от КПРФ Анастасия Мох (8,85% голосов), свидетельствуют данные, опубликованные на сайте избиркома республики.

Процент обработанных протоколов выборов на сайте избиркома не указывается.

За кресло мэра на очередных выборах боролись шесть кандидатов. Пятеро баллотировались от партий, еще один — в порядке самовыдвижения.

По данным избиркома на 09.44 местного времени (05.44 мск), Ирина Тангаева от "Коммунистов России" набрала 2,32%, Сергей Ербягин ("Российская экологическая партия "Зеленые") — 3, 05%, Андрей Эртель от ЛДПР — 4,49% и самовыдвиженец Василий Мельцер набрал 0,82% голосов избирателей.

Впервые на должность мэра Буланкин был избран в апреле 1999 года. Переизбирался в 2004, 2008 и 2013 годах.

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