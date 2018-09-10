Действующий мэр Абакана Буланкин лидирует на выборах

КРАСНОЯРСК, 10 сен — РИА Новости. Николай Буланкин ("Единая Россия"), действующий глава столицы Хакасии Абакана, по предварительным итогам голосования, побеждает на выборах за кресло мэра, набрав 77,63% голосов; на втором месте — кандидат от КПРФ Анастасия Мох (8,85% голосов), свидетельствуют данные, опубликованные на сайте избиркома республики.
За кресло мэра на очередных выборах боролись шесть кандидатов. Пятеро баллотировались от партий, еще один — в порядке самовыдвижения.
По данным избиркома на 09.44 местного времени (05.44 мск), Ирина Тангаева от "Коммунистов России" набрала 2,32%, Сергей Ербягин ("Российская экологическая партия "Зеленые") — 3, 05%, Андрей Эртель от ЛДПР — 4,49% и самовыдвиженец Василий Мельцер набрал 0,82% голосов избирателей.
Впервые на должность мэра Буланкин был избран в апреле 1999 года. Переизбирался в 2004, 2008 и 2013 годах.
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