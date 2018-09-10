"Единая Россия" победила на выборах в парламент Башкирии

Единый день голосования в 2018 году (351)

Федеральный ситуационный центр партии Единая Россия для наблюдения за выборами в единый день голосования

Федеральный ситуационный центр партии Единая Россия для наблюдения за выборами в единый день голосования

УФА, 10 сен — РИА Новости. Партия "Единая Россия" по итогам обработки 100% протоколов победила на выборах в башкирский парламент, второй идет КПРФ, сообщила РИА Новости секретарь центральной избирательной комиссии Башкирии Марина Долматова.

В Башкирии в единый день голосования жители выбирали 110 депутатов в местный парламент. Состав Госсобрания — Курултай Башкортостана обновится полностью. Половина из депутатов избирается по одномандатным округам, половина — по спискам 11 политических партий и самовыдвиженцы. На 110 мандатов претендовали более тысячи кандидатов. Кроме того, в регионе 9 сентября прошли выборы в органы местного самоуправления. По данным республиканского ЦИК, в Башкирии зарегистрировано 3 миллиона 50 тысяч избирателей.

"Конечная явка избирателей составила более 49%. По итогам обработки 100% протоколов победу одержала "Единая Россия". Партия получила 79 мандатов в Госсобрании – Курултай, вторым идет КПРФ – 15 мандатов", — сообщила агентству Долматова.

По словам председателя башкирского избиркома Хайдара Валеева, на выборах в парламент региона барьер 5% преодолели четыре партии.

"Выборы в парламент Башкирии признаны действительными, явка составила 49,08%, причем в 2013 году явка составляла 52,84%. "Единая Россия" набрала 58,31%, КПРФ – 18,80%, ЛДПР – 9,06%, "Справедливая Россия" — 5,47%", — сообщил журналистам Валеев.

В этом году в единый день голосования 9 сентября проходили прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. В этот же день избирали глав четырех столиц субъектов РФ — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Всего на единый день голосования в этом году было назначено почти пять тысяч избирательных кампаний разного уровня.

Подробнее о едином дне голосования в России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>