В народный Хурал Калмыкии по итогам выборов проходят три партии

Скульптура у входа в Центральный хурул (буддийский храм) Золотая обитель Будды Шакьямуни в городе Элисте. Архивное фото

Скульптура у входа в Центральный хурул (буддийский храм) Золотая обитель Будды Шакьямуни в городе Элисте. Архивное фото

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Три партии, по предварительным результатам выборов, получат мандаты в народном Хурале (парламенте) Калмыкии, "Единая Россия" сохранит большинство мест, сообщил РИА Новости представитель региональной избирательной комиссии.

Выборы депутатов народного Хурала Калмыкии прошли в единый день голосования 9 сентября по пропорциональной системе. Избраны были 27 депутатов.

"Итоговая явка на выборах составила 54,1%. Пятипроцентный барьер преодолели три партии – "Единая Россия" (68,58%), КПРФ (13,21%) и "Справедливая Россия" (8,43%)", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что за ЛДПР проголосовали 3,43% избирателей, за "Патриотов России" — 2,03%, остальные партии набрали менее 1% голосов.

Таким образом, места в региональном парламенте, по предварительным данным, распределятся следующим образом: "Единая Россия" получит 21 мандат, КПРФ – четыре, "Справедливая Россия" — два.

В предыдущем созыве народного Хурала были представлены четыре партии – "Единая Россия" (18 мест), КПРФ (четыре), "Гражданская платформа" (три) и "Патриоты России" (два места).

По данным республиканского избиркома, в день голосования к ним поступил ряд жалоб. "Жалобы находятся в стадии рассмотрения", — сказал он.

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