"Единая Россия" на выборах в гордуму Волгограда набрала более 50% голосов

Единый день голосования в 2018 году (351)

ВОЛГОГРАД, 10 сен — РИА Новости. Партия "Единая Россия" на выборах в городскую думу Волгограда набрала 52,64% голосов, явка избирателей составила 24,1%, сообщает в понедельник избирательная комиссия Волгоградской области.

В Волгограде в единый день голосования 9 сентября состоялись выборы в городскую думу, они проходили по смешанной системе, депутаты избирались по одномандатным округам и по партийным спискам. По данным избирательной комиссии Волгоградской области, победу одержала "Единая Россия", набрав более 50% голосов.

"Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России — 13,12%, всероссийская политическая партия "Единая Россия" — 52,64%, политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации" — 14,64%, политическая партия "Справедливая Россия" — 7,7%", — сообщается на сайте волгоградского облизбиркома.

По информации избирательной комиссии региона, явка на выборы в Волгограде составила 24,1%. Как уточнили РИА Новости в избиркоме, в выборах в гордуму приняли участие 84 кандидата по одномандатным округам и 336 по спискам девяти партий.

По данным облизбиркома, в Волгоградской области состоялись выборы еще в 155 органах местного самоуправления.

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