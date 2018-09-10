Моор побеждает на выборах главы Тюменской области

Единый день голосования в 2018 году (351)

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сен – РИА Новости. Врио главы Тюменской области Александр Моор побеждает на губернаторских выборах после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные областной избирательной комиссии.

Моор, выдвинутый от "Единой России", набирает 65,86% голосов.

Координатор регионального отделения ЛДПР Артем Зайцев получил 12,99%, депутат Тюменской областной думы Иван Левченко (КПРФ) – 12,83% голосов, лидер регионального отделения партии "Справедливая Россия", заместитель председателя облдумы Владимир Пискайкин – 5,77%.

По последним данным регионального избиркома, явка на выборах губернатора Тюменской области составила 49,10%. На выборах главы региона в 2014 году явка составляла 55,87%.

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