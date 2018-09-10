Итоговая явка избирателей в Новосибирской области составила 29,52%

Единый день голосования в 2018 году (352)

Члены избирательной комиссии во время подсчета неиспользованных бюллетеней в Новосибирске. 9 сентября 2018

Члены избирательной комиссии во время подсчета неиспользованных бюллетеней в Новосибирске. 9 сентября 2018

НОВОСИБИРСК, 10 сен — РИА Новости. Предварительная итоговая явка избирателей в Новосибирской области, где в воскресенье выбирали губернатора, составила 29,52%, что несколько ниже, чем в 2014 году, сообщила председатель избиркома Новосибирской области Ольга Благо в понедельник на оперативном совещании в правительстве региона.

"Обработаны все 100% протоколов об итогах голосования избирательных комиссий. День голосования в целом прошел спокойно. Каких-либо нарушений, которые могли бы повлиять на волеизъявление граждан, не зафиксировано. По итогам обработки протоколов, предварительно, проголосовали 628 848 избирателей — 29,52%", — сказала она.

Благо подтвердила ранее озвученные данные по распределению голосов избирателей. Так, врио губернатора Андрей Травников набрал 64,52% голосов избирателей (405 722 голоса) и победил на выборах со значительным отрывом от ближайших конкурентов.

Она также сообщила, что 9 сентября в регионе прошли довыборы в органы местного самоуправления. Были замещены 77 депутатских мандатов: 51 мандат получили представители "Единой россии", три — КПРФ, десять — ЛДПР, 13 мандатов — самовыдвиженцы.

На прошлых выборах губернатора Новосибирской области итоговая явка составила 30,73% голосов избирателей. Тогда в выборах победил Владимир Городецкий с результатом 64,97% голосов.

Врио главы Новосибирской области Андрей Травников побеждает на губернаторских выборах после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные онлайн-табло в ЦИК. Травников, выдвинутый от ЕР, набирает 64,52% голосов. Кандидат от ЛДПР Дмитрий Савельев получил 17,35% голосов, Анатолий Кубанов от СР набирает 11,73%, Георгий Михайлов ("Народный альянс") — 3,39%.

В Новосибирской области состоялись досрочные выбора губернатора. Они были назначены на 9 сентября после того, как президент России Владимир Путин 6 октября 2017 года освободил от должности прежнего главу региона Владимира Городецкого, назначив мэра Вологды Андрея Травникова временно исполняющим обязанности губернатора. В настоящее время Городецкий является помощником полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе.

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