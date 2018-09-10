Экс-мэр Калининграда Ярошук победил на довыборах в Госдуму

Единый день голосования в 2018 году (352)

КАЛИНИНГРАД, 10 сен — РИА Новости. Бывший глава Калининграда, член партии "Единая Россия" Александр Ярошук победил на довыборах в Госдуму РФ по округу №98, сообщили журналистам в областной избирательной комиссии Калининградской области.

"При проведении дополнительных выборов депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по одномандатному избирательному округу №98 на участках в списки включено 402 161 избиратель. В голосовании на этих участках приняло участие 20,12% избирателей. Голоса распределились следующим образом: Ярошук Александр Георгиевич – 40,2% (32,5 тысячи голосов), Ревин Игорь Алексеевич (КПРФ) – 22,5% (18,2 тысячи голосов)", — сообщили в облизбиркоме.

Евгений Мишин от ЛДПР набрал 13,6% голосов избирателей, Константин Дорошок от политической партии "Справедливая Россия" — 6,4%, Ольга Куземская, выдвинутая Российской партией пенсионеров за социальную справедливость – 6,4% и Александр Орлов, выдвинутый Коммунистической партией Коммунисты России, набрал 5,5%.

Довыборы в Калининградской области прошли после того, как депутат Госдумы Алексей Силанов от региона стал главой Калининграда, а прежний глава города Александр Ярошук, руководивший городом более 10 лет, в марте покинул пост по собственному желанию.

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