ЦИК объявляет результаты единого дня голосования. Прямая трансляция

Итоги единого дня голосования в 2018 году (388)

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В Центризбиркоме подводят результаты единого дня голосования.

В воскресенье прошли прямые выборы глав 22 регионов, депутатов законодательных органов 16 субъектов Федерации. Кроме того, стали известны руководители четырех региональных центров — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. В семи одномандатных округах в шести регионах также прошли дополнительные выборы в Госдуму, поскольку соответствующие депутатские мандаты стали вакантными.

Всего прошло около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня.

По данным МВД, обстановка в стране в день голосования была спокойной.

Подробнее о едином дне голосования в России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>