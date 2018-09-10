Действующий мэр Новокузнецка Кузнецов побеждает на выборах с 70,16% голосов

Единый день голосования в 2018 году (352)

КЕМЕРОВО, 10 сен — РИА Новости. По предварительным итогам голосования 9 сентября, действующий глава города Новокузнецка Сергей Кузнецов побеждает с результатом 70,16% при явке 46,52%, сообщил журналистам в понедельник председатель избирательной комиссии Кемеровской области Петр Батырев.

Изначально в очередных выборах мэра Новокузнецка планировали участвовать девять кандидатов, шесть из них предоставили необходимые документы и были зарегистрированы. Пятеро баллотировались от партий, еще один — в порядке самовыдвижения.

"По выборам главы Новокузнецка отчитались 198 избирательных участков из 210, что составляет 94,29%. За Кузнецова Сергея Николаевича ("Единая Россия") отдали голоса 122 584 (человека), что в процентом соотношении — 70,16", — сообщил глава избиркома.

Согласно предварительным итогам, первый секретарь новокузнецкого горкома КПРФ Леонид Бураков набрал 8,83% голосов, Евгений Смехнов от ЛДПР — 7,34%, Владимир Пронин ("Справедливая Россия") — 6,19%. Самовыдвиженец Денис Елькин получил поддержку 2,76% избирателей, завершил список Дмитрий Чертов ("Партия возрождения России") с показателем 1,27%.

"В выборах главы Новокузнецка приняли участие 175 429 человек, что составляет 46,52%", — уточнил Батырев и отметил, что в прошедший единый день голосования жители Новокузнецка и Междуреченска были наименее активны среди городов и районов Кузбасса.

Всего 9 сентября на территории Кемеровской области прошло более 45 избирательных кампаний различного уровня, включая досрочные выборы губернатора и очередного состава регионального Совета народных депуатов.

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