Врио главы Воронежской области победил на выборах с 72,52% голосов

Единый день голосования в 2018 году (352)

Временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Александр Гусев в единый день голосования на избирательном участке в Воронеж

Временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Александр Гусев в единый день голосования на избирательном участке в Воронеж

ВОРОНЕЖ, 10 сен — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Александр Гусев набрал 72,52% голосов на выборах главы региона после подсчета 100% протоколов, сообщил в понедельник РИА Новости председатель избирательной комиссии региона Сергей Канищев.

На пост главы региона претендовали шесть кандидатов: врио главы Воронежской области Александр Гусев — от "Единой России", Николай Воронин — КПРФ, Аркадий Минаков — от "Родины", Игорь Перевезенцев — от "Партии роста", Виталий Климов — от "Справедливой России" и Олег Бурцев — от ЛДПР.

"Явка составила 44,83%. Гусев набрал 72,52% голосов", — сказал собеседник агентства, отметив, что обработано 100% протоколов.

Вторым, по его словам, стал Воронин с 13,68%, третьим — Бурцев с 6,25%. Перевезенцев и Климов набрали по 2,22% голосов, Минаков — 1,58% голосов.

Губернатор Воронежской области избирается на 5 лет и не может занимать эту должность более двух сроков подряд.

На предыдущих выборах губернатора Воронежской области, осенью 2014 года, врио главы региона — кандидат от партии "Единая Россия" Алексей Гордеев набрал 88,81% процента голосов (952,271 тысячи человек). За представителя КПРФ Константина Ашифина проголосовали 7,65% от числа пришедших на выборы (82,03 тысячи человек).

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