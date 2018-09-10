Тарасенко получил 46,56% голосов на выборах главы Приморья

Единый день голосования в 2018 году (352)

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко после подсчета 100% бюллетеней на выборах главы края получил 46,56% голосов избирателей, сообщила РИА Новости представитель регионального избиркома Наталья Камаева.

На губернаторских выборах в России применяется мажоритарная избирательная система, когда для победы кандидату необходимо набрать 50% + 1 голос. Ранее в избиркоме сообщали, что Тарасенко после подсчета почти всех бюллетеней на выборах главы края получил 46,57% голосов избирателей, будет назначен второй тур голосования, куда также выйдет кандидат от КПРФ Андрей Ищенко.

"После 100% ввода протоколов итоги такие: Тарасенко получил 46,56% голосов, Ищенко — 26,63%", — сказала Камаева.

По ее словам, пока дата повторных выборов не назначена. Также собеседница отметила, что проведение второго тура выборов не повлечет дополнительных расходов бюджета.

"Дополнительных расходов не требуется. Такая возможность изначально была заложена в бюджет, так как, по закону, такое развитие событий предусматривается", — сказала Камаева.

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