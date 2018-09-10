"Единая Россия" лидирует на выборах в совет депутатов Архангельской области

Единый день голосования в 2018 году (352)

МУРМАНСК, 10 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" на выборах совета депутатов Архангельской области, по предварительным данным, после обработки 96% бюллетеней набирает наибольшее число голосов – 31,63%, на втором месте – ЛДПР с 23,54% голосов, сообщили РИА Новости в региональной избирательной комиссии.

"По предварительным данным, за "Единую Россию" 31,63%, у ЛДПР – 23,54%, у КПРФ – 18,93. Обработано 95-96% бюллетеней", — сообщили в избиркоме.

Явка избирателей превысила 27%. По данным избиркома, наибольшую активность проявили избиратели округа, включающего в себя территории Пинежского, Лешуконского, Мезенского районов. Меньше всего избирателей пришли на участки в городе Северодвинске.

По словам председателя Общественной палаты Архангельской области Александра Андреева, слова которого приводятся на сайте избиркома, представители общественности не зафиксировали жалоб и нарушений в ходе единого дня голосования.

"Потенциал корпуса общественных наблюдателей в единый день голосования был использован политическими партиями, которые участвовали в выборах. Многие наши коллеги, которые выступали в качестве наблюдателей в ходе голосования 18 марта этого года, выполняли свои функции и 9 сентября. Обращений о каких-либо нарушениях не было", — сказал Андреев.

В единый день голосования в регионе открылись 932 избирательных участка. Всего в списке избирателей по Архангельской области 943224 человек. Из них 4210 проголосовали досрочно. В Архангельское областное собрание седьмого созыва должно быть избрано 47 депутатов, из них 23 по партийным спискам.

В воскресенье на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа проходили выборы депутатов Архангельского областного Собрания депутатов. Жители Архангельска в этот день также выбирали депутатов Архангельской городской Думы. Одновременно в 7 районах Архангельской области и в городе Котласе прошли основные выборы депутатского корпуса, в ряде районов состоялись дополнительные выборы по замещению вакантных депутатских мандатов.

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