Фургал обещал сократить 20% должностей в правительстве Хабаровского края

Единый день голосования в 2018 году (352)

ХАБАРОВСК, 10 сен — РИА Новости. Кандидат в губернаторы Хабаровского края от ЛДПР Сергей Фургал собирается в случае своего избрания сократить около 20% дублирующих должностей в региональном правительстве.

Ранее сообщалось, что в единый день голосования в Хабаровском крае проходили выборы губернатора. После подсчета 100% бюллетеней никто из кандидатов не набрал 50%.

Два кандидата – Сергей Фургал от ЛДПР и действующий губернатор Вячеслав Шпорт от "Единой России" набрали почти равное количество голосов — 35,81% и 35,62% соответственно. Разница составляет 0,19%. Они выходят во второй тур выборов. Он может пройти 23 сентября.

"Я не сторонник отрубать головы, я сторонник планомерного, осторожного развития, но некоторые должности должны быть сокращены, они дублируют друг друга. Население должно понимать, кто чем занимается… Я думаю, процентов 20 излишних должностей, не людей, а должностей (нужно сократить)", — сказал Фургал на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что разбрасываться кадрами тоже нежелательно, но нужно восстановить социальные лифты, чтобы молодежь могла продвигаться.

Фургал также считает, что министрам необходимо отчитываться перед населением о своей работе. Такие сферы как ЖКХ, образование, здравоохранение должны быть подотчетны.

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