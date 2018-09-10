"Единая Россия" лидирует на выборах в совет депутатов Ненецкого округа

МУРМАНСК, 10 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" на выборах собрания депутатов Ненецкого автономного округа 28-го созыва, по предварительным данным, набирает наибольшее число голосов – 38,97%, на втором месте – КПРФ с 23,8% голосов, сообщает окружная избирательная комиссия.
Явка избирателей в округе превысила 33%.
В воскресенье на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа проходили выборы депутатов Архангельского областного Собрания депутатов. Жители Ненецкого округа выбирали собрание депутатов Ненецкого округа, а также прошли местные выборы в ряде муниципальных образований.
По спискам избиркома, в НАО зарегистрировано 33759 избирателей, в процедуре досрочного голосования приняли участие 297 человек, это оленеводы и жители малых поселений, где участки для голосования не сформированы.
Подробнее о едином дне голосования в России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>