"Единая Россия" лидирует на выборах в совет депутатов Ненецкого округа

Единый день голосования в 2018 году (332)

МУРМАНСК, 10 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" на выборах собрания депутатов Ненецкого автономного округа 28-го созыва, по предварительным данным, набирает наибольшее число голосов – 38,97%, на втором месте – КПРФ с 23,8% голосов, сообщает окружная избирательная комиссия.

Как следует из данных, опубликованных на сайте окружного избиркома, предварительно за "Единую Россию" отдали свои голоса 38,97% избирателей, у КПРФ – 23,8% на третьем месте – ЛДПР с 17,36% голосов. Три партии – "Справедливая Россия", "Родина" и "Коммунистическая партия коммунисты России" перешагнули за 5% барьер.

Явка избирателей в округе превысила 33%.

В воскресенье на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа проходили выборы депутатов Архангельского областного Собрания депутатов. Жители Ненецкого округа выбирали собрание депутатов Ненецкого округа, а также прошли местные выборы в ряде муниципальных образований.

По спискам избиркома, в НАО зарегистрировано 33759 избирателей, в процедуре досрочного голосования приняли участие 297 человек, это оленеводы и жители малых поселений, где участки для голосования не сформированы.

Подробнее о едином дне голосования в России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>