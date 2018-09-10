На выборах в заксобрание Владимирской области ЕР набрала 29,57% голосов

Единый день голосования в 2018 году (332)

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 сен — РИА Новости. Партия "Единая Россия" получила 29,57% голосов избирателей на выборах депутатов законодательного собрания Владимирской области по данным обработки 100% бюллетеней, став лидером голосования, сообщила РИА Новости представитель облизбиркома.

"На данный момент обработано 100% протоколов. "Единая Россия" получает 29,57% голосов", — сообщила собеседница агентства, уточнив, что данные пока предварительные.

За ЕР следует КПРФ с 23,66% голосов, ЛДПР набрала 20,80%, "Справедливая Россия" — 10,2%, Коммунистическая партия социальной справедливости — 6,14%. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость и "Яблоко" не преодолели пятипроцентный барьер, отметила представитель облизбиркома.

В составе владимирской областной думы предыдущего созыва были три фракции: "Единая Россия", ЛДПР и КПРФ, еще один депутат представлял "Справедливую Россию".

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