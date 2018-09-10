Никто из кандидатов на пост главы Хакасии пока не набрал 50%

Единый день голосования в 2018 году (332)

Члены избирательной комиссии во время подсчета неиспользованных бюллетеней

Члены избирательной комиссии во время подсчета неиспользованных бюллетеней

КРАСНОЯРСК, 10 сен — РИА Новости. Кандидат от КПРФ Валентин Коновалов лидирует на выборах губернатора Хакасии с 44,81%, у действующего главы региона Виктора Зимина — 32,42%, барьер в 50% пока не перешагнул никто, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте избиркома республики.

По состоянию на 5.29 местного времени (1.29 мск), Александр Мяхар ("Партия роста") получает 6,61%, Андрей Филягин от СР — 11,23%.

Зимин возглавляет регион с января 2009 года, был переизбран в 2013 году.

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