Кандидаты от ЕР лидируют на выборах в гордуму Екатеринбурга

Единый день голосования в 2018 году (332)

Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов в Екатеринбурге

Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сен — РИА Новости. Кандидаты-одномандатники от "Единой России" лидируют на выборах в городскую думу Екатеринбурга седьмого созыва после обработки 100% протоколов, следует из данных городской избирательной комиссии.

В одномандатном округе №1 лидирует кандидат от ЕР Ира Овчинникова, в округе №2 побеждает единоросс Сергей Мелехин, а в округе №3 — кандидат от ЕР Олег Кагилев. В округе №4 лидирует представитель "Справедливой России" Александр Колесников, в округах №5, 6 и 7 — единороссы Виктор Тестов, Михаил Матвеев и Владимир Крицкий.

В округе №8 первое место занял кандидат от ЛДПР Григорий Вихарев. Победа в следующих трех округах — №9, 10 и 11- вновь принадлежит единороссам: Елене Дерягиной, Николаю Смирнягину и Павлу Пустозерову.

В округах №12 и №13 лидируют кандидаты от "Справедливой России" Михаил Вечкензин и Любовь Боркова. В округах №14, 15, 16 и 17 уверено вырвались вперед кандидаты от "Единой России" Игорь Володин, Алексей Вихарев, Дмитрий Сергин и Елена Бондаренко. В округе №18 лидирует коммунист Виктор Сомиков.

По результатам голосования, по спискам "Единая Россия" (31,57% голосов избирателей) получит шесть мандатов, КПРФ (23,02% голосов) — пять мандатов, "Справедливая Россия" (20,66% голосов) — четыре мандата, ЛДПР (13,77% голосов) — два, "Яблоко" (5,44% голосов) — один.

Выборы в городскую думу в Екатеринбурге проходили в единый день голосования 9 сентября. По данным горизбиркома, на 18.00 по местному времени (16.00 мск) явка избирателей на выборах депутатов седьмого созыва составила 22,26%, свои голоса оставили 239,5 тысячи местных жителей.

Подробнее о едином дне голосования в России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>