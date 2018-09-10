Орлова обогнала Сипягина по итогам выборов главы Владимирской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 сен — РИА Новости. Действующий губернатор Владимирской области, кандидат от "Единой России" Светлана Орлова на выборах главы региона по итогам обработки 100% протоколов с результатом 36,42% голосов обогнала кандидата от ЛДПР Владимира Сипягина на 5,23%, сообщила РИА Новости представитель регионального избиркома.

"На данный момент обработано 100% протоколов. Орлова набирает 36,42%, Сипягин — 31,19%", — сказала собеседница.

По ее словам, кандидат от "Справедливой России" Сергей Бирюков получает 17,48% голосов, кандидат от "Патриотов России" Сергей Глумов — 6,81% голосов.

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